Сделать синтаксический разбор предложения:у моего друга есть велосипед

Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения:у моего друга есть велосипед
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(есть велосипед) гр. основа
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