Как попадает через нос капли(для носа)в рот?

Другие предметы
Как попадает через нос капли(для носа)в рот?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ухо, горло и нос связаны друг с другом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите пожалуйста решить на уроке не было меня.1)Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2 2)В брак вступили даль...
Ответить
Экономика
Помогите выбрать тему для научного проекта по Экономике.
Ответить
Русский язык
Название всем известного предмета одежды происходит от изменённого названия ита??ьянского города Генуи. О каком предмете одежды идёт речь?
Ответить
Физика
Помогите решить задачу.....................
Ответить
Русский язык
Какие слова рифмуются со словом торты а) рты б) шорты в) ботфорты г) карты.
Ответить