Расскажите о том,каким способом могут быть связаны друг с другом однородные члены предложения.Приведите примеры предложений,соединенных разными союзами.
Русский язык
Расскажите о том,каким способом могут быть связаны друг с другом однородные члены предложения.Приведите примеры предложений,соединенных разными союзами.
Ответ(ы):
Гость:
Какую картину мне нарисовать большую или малую. Мне дали пирог, а сестре пирожок. Завтра у нас в школе и математика, и русский.
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