Расскажите о том,каким способом могут быть связаны друг с другом однородные члены предложения.Приведите примеры предложений,соединенных разными союзами.

Русский язык
Расскажите о том,каким способом могут быть связаны друг с другом однородные члены предложения.Приведите примеры предложений,соединенных разными союзами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Какую картину мне нарисовать большую или малую. Мне дали пирог, а сестре пирожок. Завтра у нас в школе и математика, и русский.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения:у моего друга есть велосипед
Ответить
Другие предметы
Как попадает через нос капли(для носа)в рот?
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста решить на уроке не было меня.1)Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2 2)В брак вступили даль...
Ответить
Экономика
Помогите выбрать тему для научного проекта по Экономике.
Ответить
Русский язык
Название всем известного предмета одежды происходит от изменённого названия ита??ьянского города Генуи. О каком предмете одежды идёт речь?
Ответить