11. В классе в первом полугодии было: 5 отличников, 10 ударников и 10 троечников, двоеч??иков нет. Во втором полугодии стало 3 отличника и 7 ударников без двоечников. Сколько процентов троечников от общего количества стало во в...

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11. В классе в первом полугодии было: 5 отличников, 10 ударников и 10 троечников, двоеч??иков нет. Во втором полугодии стало 3 отличника и 7 ударников без двоечников. Сколько процентов троечников от общего количества стало во втором полугодии? A) 40; B) 50; C) 60; D) 70.

Автор: Гость