11. В классе в первом полугодии было: 5 отличников, 10 ударников и 10 троечников, двоеч??иков нет. Во втором полугодии стало 3 отличника и 7 ударников без двоечников. Сколько процентов троечников от общего количества стало во в...
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11. В классе в первом полугодии было: 5 отличников, 10 ударников и 10 троечников, двоеч??иков нет. Во втором полугодии стало 3 отличника и 7 ударников без двоечников. Сколько процентов троечников от общего количества стало во втором полугодии? A) 40; B) 50; C) 60; D) 70.
Ответ(ы):
Гость:
5+10+10= 25 чел в классе 25-7-3=15 троечников во втором полугодии 15:25*100%=60% троечников стало
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