У меня тема модули. 1) 12|x|=1,2 2) 225:|x|=1,5 3)-4,84:|x|=-4,4
Математика
У меня тема модули. 1) 12|x|=1,2 2) 225:|x|=1,5 3)-4,84:|x|=-4,4
Ответ(ы):
Гость:
12x₁=1.2 х₁=1,2:12=0,1 12(-х₂)=1,2 х₂=-0,1 225:х₁=1,5 х₁=225:1,5=150 225:(-х₂)=1,5 х₂=-150 -4,84:х₁=-4,4 х₁=-4,84:(-4,4)=1,1 -4,84:(-х₂)=-4,4 х₂=-1,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какое произведение сочинил композитор Г.В.Свиридов А Поет зима, аукает! В Песня ??ольвейг С Я помню чудное мгновенье Д Красный сарафан
Математика