Помогите пожалуйста, формы глаголов - wear, get, take,begin, write, slep
Английский язык
Помогите пожалуйста, формы глаголов - wear, get, take,begin, write, slep
Ответ(ы):
Гость:
Wear-wore-worn get-got-got take-took-taken begin-began-begun write-wrote-written sleep-slept-slept
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слова с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами запиши в две группы: тетрадь, ??оллектив, указка, теннис, городок, сумма, десяток, широкий, коло...
Русский язык
Укажите правильное ообъяснение правописания глагола в следующем предложение : "Р??дители трепетно заботятся о своем ребенке. "Вглаголе "Заботятся "...