3)в чем сходство и различие землетрясений и вулканизма
География
3)в чем сходство и различие землетрясений и вулканизма
Ответ(ы):
Гость:
Землетресение это когда ты чувствуешь что земля трещется .а вулканизм это извергается вулкан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С какими двузначными числами можно выполнить действие сложения, используя равенства 6 + 4 =10 и 2 + 3=5? Запиши несколько таких сумм.Найди их значе...
Математика
Русский язык
Помогите с заданием Подчеркните грамматическую основу предложения Жили-поживали на свете Катя и Манечка Сковородкины.