3)в чем сходство и различие землетрясений и вулканизма

География
3)в чем сходство и различие землетрясений и вулканизма
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Землетресение это когда ты чувствуешь что земля трещется .а вулканизм это извергается вулкан
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