Для джема ягоды и сахар берут в отношении 5 : 2. Сколько надо взять сахара, чтобы по??учить 1 кг 400 г джема. Ответ дайте в кг.

Математика

Для джема ягоды и сахар берут в отношении 5 : 2. Сколько надо взять сахара, чтобы по??учить 1 кг 400 г джема. Ответ дайте в кг.

Автор: Гость