Для джема ягоды и сахар берут в отношении 5 : 2. Сколько надо взять сахара, чтобы по??учить 1 кг 400 г джема. Ответ дайте в кг.
Математика
Для джема ягоды и сахар берут в отношении 5 : 2. Сколько надо взять сахара, чтобы по??учить 1 кг 400 г джема. Ответ дайте в кг.
Ответ(ы):
Гость:
для удобства переведем единицы массы: 1кг 400 г= 1400 г пусть х- одна часть тогда ягод было 5х сахара- 2х составим уравнение: 5х+2х=1400 7х=1400 х=1400:7 х=200 г 200*5=1000 г= 1 кг- понадобится ягод 200*2=400 г=0,4 кг-понадобится сахара ответ: 1 кг ягод и 0,4 кг сахара
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