Помогите пожалуйста очень надо!!!!!!!! срочно!!!! номер 26 по действиям!!
Математика
Помогите пожалуйста очень надо!!!!!!!! срочно!!!! номер 26 по действиям!!
Ответ(ы):
Гость:
4*2=8 рублей в правом кармане 4*5=20 рублей в левом кармане
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