Соченить рассказ про школьный маскарад

Гость: Гость:

Перед новым годом учительница объявила, что в нашем классе будет школьный маскарад. Все дети очень обрадовались и начали готовиться. Я решила, что буду таинственной принцессой-Золушкой. Мама сшила мне прекрасное розовое платье с бантом на талии. А на лицо я одела маску, чтобы никто не догадался, кто я на самом деле. Наш маскарад удался! Кого там только не было: Миша-был снегирем, а Сергей- Человеком-пауком, Света нарядилась Мальвиной, а Наташа- Дюймовочкой. На следующий год весь наш класс с нетерпением будет ждать нового бала-маскарада.