Длина голубого кита достигает 335дм. Дельфина Афалины 4500мм. Кашалота 22м. Горбатого ??ита 1450см. Косатки 9000мм. Вырази длину животных в одинаковых единицах измерения. Назови их в порядке уменьшения длины. Только пожалуйста...
Математика
Длина голубого кита достигает 335дм. Дельфина Афалины 4500мм. Кашалота 22м. Горбатого ??ита 1450см. Косатки 9000мм. Вырази длину животных в одинаковых единицах измерения. Назови их в порядке уменьшения длины. Только пожалуйста по понятнее то есть по действиям. СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
335дм=33500мм 22м=22000мм 1450см=14500мм 1)33500 2)22000мм 3)14500мм 4)9000мм 5)4500мм В порядке уменшение
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