Длина голубого кита достигает 335дм. Дельфина Афалины 4500мм. Кашалота 22м. Горбатого ??ита 1450см. Косатки 9000мм. Вырази длину животных в одинаковых единицах измерения. Назови их в порядке уменьшения длины. Только пожалуйста...

Математика
Длина голубого кита достигает 335дм. Дельфина Афалины 4500мм. Кашалота 22м. Горбатого ??ита 1450см. Косатки 9000мм. Вырази длину животных в одинаковых единицах измерения. Назови их в порядке уменьшения длины. Только пожалуйста по понятнее то есть по действиям. СРОЧНО!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
335дм=33500мм 22м=22000мм 1450см=14500мм 1)33500 2)22000мм 3)14500мм 4)9000мм 5)4500мм В порядке уменшение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите крылатые выражения из произведений художественной литературы
Ответить
Математика
Помогите с тестом, пожалуйста!!!
Ответить
Информатика
Одномерный массив x(10) задать с клавиатуры. Найти сумму отрицательных, количество ??оложительных и произведение ненулевых элементов.
Ответить
Русский язык
Существительное общего рода:Катюша,Ватрушка,Обжора,Берёза
Ответить
Обществознание
На основание текста на с 30 учебника заполните таблицу этапы самосознания
Ответить