Длина голубого кита достигает 335дм. Дельфина Афалины 4500мм. Кашалота 22м. Горбатого ??ита 1450см. Косатки 9000мм. Вырази длину животных в одинаковых единицах измерения. Назови их в порядке уменьшения длины. Только пожалуйста...

Математика

Длина голубого кита достигает 335дм. Дельфина Афалины 4500мм. Кашалота 22м. Горбатого ??ита 1450см. Косатки 9000мм. Вырази длину животных в одинаковых единицах измерения. Назови их в порядке уменьшения длины. Только пожалуйста по понятнее то есть по действиям. СРОЧНО!

Автор: Гость