Длина и ширина одной из комнат дачного дома 6 м и 5 м , а другой - 5 м и 4 м . Узнай, сколько граммов лака расходуется на 1 м2 пола, и рассчитай, сколько лака потребуется , чтобы покрыть пол в этих комнатах.
Математика
Длина и ширина одной из комнат дачного дома 6 м и 5 м , а другой - 5 м и 4 м . Узнай, сколько граммов лака расходуется на 1 м2 пола, и рассчитай, сколько лака потребуется , чтобы покрыть пол в этих комнатах.
Ответ(ы):
Гость:
6*5=30кв м 5*4=20кв м 30+20=50 кВ м 100гр*50 =5000гр лака или 5 кг
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