Длина и ширина одной из комнат дачного дома 6 м и 5 м , а другой - 5 м и 4 м . Узнай, сколько граммов лака расходуется на 1 м2 пола, и рассчитай, сколько лака потребуется , чтобы покрыть пол в этих комнатах.

Математика

Длина и ширина одной из комнат дачного дома 6 м и 5 м , а другой - 5 м и 4 м . Узнай, сколько граммов лака расходуется на 1 м2 пола, и рассчитай, сколько лака потребуется , чтобы покрыть пол в этих комнатах.

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