Длина коридора 4 м ,а ширина на 3 м .Запиши выражение,которое показывает,во сколько ??аз длина коридора больше его ширины.
Математика
Длина коридора 4 м ,а ширина на 3 м .Запиши выражение,которое показывает,во сколько ??аз длина коридора больше его ширины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 3м больше или меньше?
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