Длина коридора 4 м ,а ширина на 3 м .Запиши выражение,которое показывает,во сколько ??аз длина коридора больше его ширины.

Математика

Длина коридора 4 м ,а ширина на 3 м .Запиши выражение,которое показывает,во сколько ??аз длина коридора больше его ширины.

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