Длина ленты 20м..сеолько метров состовляет половина лентв?четверь ленты?одна пятая?одна десятая?
Математика
Длина ленты 20м..сеолько метров состовляет половина лентв?четверь ленты?одна пятая?одна десятая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 метров - дано 20 делим на 2 = 10-это половина ленты 20 делим на 4 = 5-это четверть ленты 20 делим на 5 = 4-это одна пятая ленты 20 делим на 10 = 2-это одна десятая ленты
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