Длина маршрута 24 километра какую часть маршрута составляет 1 километров 2 километ??ов 8 километров 12 километров
Математика
Длина маршрута 24 километра какую часть маршрута составляет 1 километров 2 километ??ов 8 километров 12 километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 : 1,4,8,12 и получаем 24,6,3,2
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