Длина ниток в одном клубке приблизительно 150 м.На бумажный змей Вова использовал 28 м,а Паша-34 м .Сколько метров приблизительно осталось в клубке?

Математика
Длина ниток в одном клубке приблизительно 150 м.На бумажный змей Вова использовал 28 м,а Паша-34 м .Сколько метров приблизительно осталось в клубке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)28+34=62(м) использовали Вова с Пашей 2)150-62=88(м) осталось в клубке
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