Длина ниток в одном клубке приблизительно 150 м.На бумажный змей Вова использовал 28 м,а Паша-34 м .Сколько метров приблизительно осталось в клубке?

Математика

Длина ниток в одном клубке приблизительно 150 м.На бумажный змей Вова использовал 28 м,а Паша-34 м .Сколько метров приблизительно осталось в клубке?

Автор: Гость