Длина ниток в одном клубке приблизительно 150 м.На бумажный змей Вова использовал 28 м,а Паша-34 м .Сколько метров приблизительно осталось в клубке?
Математика
Длина ниток в одном клубке приблизительно 150 м.На бумажный змей Вова использовал 28 м,а Паша-34 м .Сколько метров приблизительно осталось в клубке?
Ответ(ы):
Гость:
1)28+34=62(м) использовали Вова с Пашей 2)150-62=88(м) осталось в клубке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачу с помощью уровнения. на полив грядки площадью 5 м2 требуеться 50 л воды. сколько литров воды потребуеться для полива грядки площадью...
Русский язык
Привет! пожалуйста помогите! ( это для сестры!) вставте где надо окончания и пропу??енные, буквы где нужно. Купили апельсин... и яблок... . Пят...
Русский язык
Алгебра