Как найти неизвестное слагаемое? если АВ=см. ВС=6см. АС=? P=18см.
Математика
Как найти неизвестное слагаемое? если АВ=см. ВС=6см. АС=? P=18см.
Ответ(ы):
Гость:
Р=18 см АС= Р-(АВ+ВС) АС=18-(6+6) АС=18-12=6 Ответ: АС=6см
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