В ноябре в киоске продали 742 экземпляра газет а в декабре на две седьмые части меньше журналов в декабре было продано в 2 раза меньше чем газет сколько журналов продали в киоске в декабре
Математика
В ноябре в киоске продали 742 экземпляра газет а в декабре на две седьмые части меньше журналов в декабре было продано в 2 раза меньше чем газет сколько журналов продали в киоске в декабре
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