В ноябре в киоске продали 742 экземпляра газет а в декабре на две седьмые части меньше журналов в декабре было продано в 2 раза меньше чем газет сколько журналов продали в киоске в декабре

Математика

В ноябре в киоске продали 742 экземпляра газет а в декабре на две седьмые части меньше журналов в декабре было продано в 2 раза меньше чем газет сколько журналов продали в киоске в декабре

Автор: Гость