ПОМОГИТЕ ПЖ: Влажное лето и тёплая осень бывает к долгой зиме. Вечерняя радуга пре??вещают хорошую погоду.Весеннее солнышко землю воскрешает.Красная утренняя заря дождь принесёт. Задание:указать падеж имён прилагательных и выде...
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ПОМОГИТЕ ПЖ: Влажное лето и тёплая осень бывает к долгой зиме. Вечерняя радуга пре??вещают хорошую погоду.Весеннее солнышко землю воскрешает.Красная утренняя заря дождь принесёт. Задание:указать падеж имён прилагательных и выделить основу предложения
Ответ(ы):
Гость:
Влажное Именительный падеж,окончание ое. и теплая ая Вечерняя Именительный падеж, окончание яя. Весеннее Именительный падеж окончание ее. Красная Именительный окончание ая.
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