Золушка дли бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент длина каждой ленты равна 3 метрам сколько всего пиготовила золушка
Математика
Золушка дли бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент длина каждой ленты равна 3 метрам сколько всего пиготовила золушка
Ответ(ы):
Гость:
1)3•3=9(метров) 2)7•3=21(метр)
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