Золушка дли бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент длина каждой ленты равна 3 метрам сколько всего пиготовила золушка

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Золушка дли бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент длина каждой ленты равна 3 метрам сколько всего пиготовила золушка

Автор: Гость