Для поливки огорода заготовили двацативедерную бочку воды.На каждую грядку вылили 3 ведра воды..После этого в бочке осталось 2 ведра воды.Сколько грядок полили?
Математика
Для поливки огорода заготовили двацативедерную бочку воды.На каждую грядку вылили 3 ведра воды..После этого в бочке осталось 2 ведра воды.Сколько грядок полили?
Ответ(ы):
Гость:
20-2=18 18:3=6 Ответ:6 грядок.
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