Для поливки огорода заготовили двацативедерную бочку воды.На каждую грядку вылили 3 ведра воды..После этого в бочке осталось 2 ведра воды.Сколько грядок полили?

Математика

Для поливки огорода заготовили двацативедерную бочку воды.На каждую грядку вылили 3 ведра воды..После этого в бочке осталось 2 ведра воды.Сколько грядок полили?

Автор: Гость