Характеристика букв в слове чулан
Русский язык
Характеристика букв в слове чулан
Ответ(ы):
Гость:
Ч-глухой, согласный, мягкий у-гласный безударный л-твёрдый, согл, звонкий а-гласный,ударный н-согл,звонк, твёрд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для учащихся было куплено 70 билетов кукольный театр. В партер было куплено билето?? в 1,5 раза больше , чем на балкон и бельэтаж вместе. Число бил...
Математика
В ноябре в киоске продали 742 экземпляра газет а в декабре на две седьмые части меньше журналов в декабре было продано в 2 раза меньше чем газет ск...
Математика
Для поливки огорода заготовили двацативедерную бочку воды.На каждую грядку вылили 3 ведра воды..После этого в бочке осталось 2 ведра воды.Сколько г...