Длина окружности 3,5 дм. Чему равна длина второй окружности , у которой диаметр составляет 5/7 диаметра первой окружности . Число Пи разрешается сократить до целых.

Математика
Длина окружности 3,5 дм. Чему равна длина второй окружности , у которой диаметр составляет 5/7 диаметра первой окружности . Число Пи разрешается сократить до целых.
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