Длина окружности колеса тепловоза 5,6 м. Когда на некотором расстоянии колесо тепл??возов сделает 60 оборотов, колесо признанного вагона сделал 140 оборотов. Найдите длину окружности вагона

Математика
Длина окружности колеса тепловоза 5,6 м. Когда на некотором расстоянии колесо тепл??возов сделает 60 оборотов, колесо признанного вагона сделал 140 оборотов. Найдите длину окружности вагона
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5,6х60=336 (м) 2) 336/140=2,4(м) Ответ: Длина окружности колеса вагона 2,4 м.
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