Помогите с номером 3 срочно плиз

Литература
Помогите с номером 3 срочно плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.а.жуков,спящая царевна,царевеч,царевна,каролевна
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