длина параллелепипеда равна 18 сантиметров ширина на 5 сантиметров меньше длины А ??ысота на 8 сантиметров больше ширины Найдите объем этого параллелепипеда

Математика

длина параллелепипеда равна 18 сантиметров ширина на 5 сантиметров меньше длины А ??ысота на 8 сантиметров больше ширины Найдите объем этого параллелепипеда

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