длина параллелепипеда равна 18 сантиметров ширина на 5 сантиметров меньше длины А ??ысота на 8 сантиметров больше ширины Найдите объем этого параллелепипеда

Математика
длина параллелепипеда равна 18 сантиметров ширина на 5 сантиметров меньше длины А ??ысота на 8 сантиметров больше ширины Найдите объем этого параллелепипеда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-5=13 это ширина 8+13=21 это высота 13+21=34-объем
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