Помогите решить :среднее арифметическое корней уравнения(8х-5)*(2х+0,25)*(2х-11)=0
Алгебра
Помогите решить :среднее арифметическое корней уравнения(8х-5)*(2х+0,25)*(2х-11)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х-5=0 2х+0,25=0 2х-11=0 8х=5 2х=-0,25 2х=11 х=5/8 х=-0,125 х=11/2 х=5,5 ( 5/8-0,125+5,5)/3=(5/8-1/8+5,5)/3=(4/8+5,5)/3= 6/3=2 - среднее арифметическое
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