Помогите решить :среднее арифметическое корней уравнения(8х-5)*(2х+0,25)*(2х-11)=0

Алгебра
Помогите решить :среднее арифметическое корней уравнения(8х-5)*(2х+0,25)*(2х-11)=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х-5=0     2х+0,25=0      2х-11=0  8х=5        2х=-0,25        2х=11  х=5/8       х=-0,125        х=11/2                                         х=5,5 ( 5/8-0,125+5,5)/3=(5/8-1/8+5,5)/3=(4/8+5,5)/3= 6/3=2 - среднее арифметическое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сумма двух чисел равнв 131 а разность -41 .найдиье эти числа
Ответить
Русский язык
Выделенные ручкой слова разберите по (МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗБОРУ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО) Это легко 4класс же
Ответить
Українська мова
Речення з словом піцерія ??
Ответить
Биология
Доклад про мох пожалуйста
Ответить
Алгебра
Ребят решите пожалуйста даю 10 баллов
Ответить