Речення з словом піцерія ??

Українська мова
Речення з словом піцерія ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сьогодні ми всією сім'єю ходили в піцерію.Ми купували пончики, піцу і коктейлі.Весело провели день.Нам дуже сподобалось.
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