СРОЧНО!!!! Электрический водонагреватель рассчитан на ток мощностью 2 кВт. Его обьем 80 литров, время полного нагрева воды 5 часов. Найти работу тока по нагреву всего обьема воды в таком титане и стоимость израсходованной энерг...
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СРОЧНО!!!! Электрический водонагреватель рассчитан на ток мощностью 2 кВт. Его обьем 80 литров, время полного нагрева воды 5 часов. Найти работу тока по нагреву всего обьема воды в таком титане и стоимость израсходованной энергии при тарифе 0.72 р. за 1кВт'ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=A/t; A=P*t=2*5=10(кВт.ч.); Стоимость нагрева полного водонагревателя: С=10*0,72=7,2(рубля)
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