СРОЧНО!!!! Электрический водонагреватель рассчитан на ток мощностью 2 кВт. Его обьем 80 литров, время полного нагрева воды 5 часов. Найти работу тока по нагреву всего обьема воды в таком титане и стоимость израсходованной энерг...

Физика

СРОЧНО!!!! Электрический водонагреватель рассчитан на ток мощностью 2 кВт. Его обьем 80 литров, время полного нагрева воды 5 часов. Найти работу тока по нагреву всего обьема воды в таком титане и стоимость израсходованной энергии при тарифе 0.72 р. за 1кВт'ч

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