Мое отношение картине "Девочка с персиком"

Русский язык
Мое отношение картине "Девочка с персиком"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравится картина! Автор картины постарался передать нам через картину эмоцию девочки! Видимо она ждёт чего то, или ждёт обеда!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Каким членом предложения бывает глагол в форме времени?
Ответить
Алгебра
Помогите упростить выражения) плиз)). 1) 5a(2-a) + 6a(a-7) 2) (b-3)(b-4)-(b+4)во второй степени 3) 20х + 5(х-2)во второй степени
Ответить
Русский язык
Сидит ,выставил,вылизывает,торопиться,думает,начнете,решать,писать,пишу,будет Р??зделите на два столбика ( совершенный вид и несовершенный вид)
Ответить
Химия
Какое химическое свойство является общим для азотной, серной и угольной кислот? 1) взаимодействие с основными оксидами 2)взаимодействие с немет...
Ответить
История
Ярлыком называли: А) перепись населения, проведённую ордынцами на Руси Б) ордынского наместника в русском городе В) дань, собираемую на Руси ...
Ответить