Мое отношение картине "Девочка с персиком"
Русский язык
Мое отношение картине "Девочка с персиком"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравится картина! Автор картины постарался передать нам через картину эмоцию девочки! Видимо она ждёт чего то, или ждёт обеда!
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