Сидит ,выставил,вылизывает,торопиться,думает,начнете,решать,писать,пишу,будет Р??зделите на два столбика ( совершенный вид и несовершенный вид)

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Сидит ,выставил,вылизывает,торопиться,думает,начнете,решать,писать,пишу,будет Р??зделите на два столбика ( совершенный вид и несовершенный вид)

Автор: Гость