Сидит ,выставил,вылизывает,торопиться,думает,начнете,решать,писать,пишу,будет Р??зделите на два столбика ( совершенный вид и несовершенный вид)
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Сидит ,выставил,вылизывает,торопиться,думает,начнете,решать,писать,пишу,будет Р??зделите на два столбика ( совершенный вид и несовершенный вид)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершенный: выставил, решать, писать. Несовершенный: сидит, вылизывает, торопиться, думает, начнете, пишу, будет.
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