Твір на тему "Цінність і неповторність кожної людини". Поможіть будь ласка!
Українська література
Твір на тему "Цінність і неповторність кожної людини". Поможіть будь ласка!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожна людина може зробити для своєї країни щось корисне, треба тільки бажання. В цьому й проявляється цінність та неповторність людини.
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