Коля стер некорые цифры в примерах на доске и на писал вместо них буквы. вместо одинаковых цифр он написал одинаковые буквы. помоги маше догадатся какие АА+ВВ=ЕЕ А-В=6 помогите плз!
Математика
Коля стер некорые цифры в примерах на доске и на писал вместо них буквы. вместо одинаковых цифр он написал одинаковые буквы. помоги маше догадатся какие АА+ВВ=ЕЕ А-В=6 помогите плз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е - 6, а ЕЕ это 66 АА+ВВ=66 в итоге мы можем подставить вместо АА и ВВ любое число что бы получилось 66 например 33+33=66
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