Органы: нервных, сердечно-сосудистых и пищеварительных систем; Функции: Нервных, сердечно-сосудистых и пищеварительных систем.

Гость: Гость:

1. Нервная система Органы: центральная нервная система (головной мозг и спинной мозг) и периферическая нервная система (нервы и нервные узлы). Функции : осуществляет взаимосвязь организма с окружающей средой и сознательную деятельность человека. Деятельность нервной системы лежит в основе процессов высшей нервной деятельности (чувства, память, обучение, речь, мышление и т.д.). 2. Сердечно-сосудистая система Органы: сердце и кровеносные сосуды. Функции : обеспечение непрерывного движения крови, транспорт кислорода и питательных веществ тканям, участие в газообмене. 3. Пищеварительная система Органы: ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки, прямая кишка. Система органов пищеварения заканчивается анальным отверстием. Функция : механическая и химическая обработка белков, жиров и углеводов ( одним словом, пищеварение).