1. Расставьте следующие источники права в порядке убывания их юридической силы: Постановление Правительства РФ; Федеральный закон РФ; правовой обычай, приказ федерального министерства; Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; меж...
Обществознание
1. Расставьте следующие источники права в порядке убывания их юридической силы: Постановление Правительства РФ; Федеральный закон РФ; правовой обычай, приказ федерального министерства; Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; международный договор РФ, закон субъекта РФ.
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Конституция РФ, Постановление правительства, Федеральный закон РФ, гражданский кодекс РФ, приказ федерального министерства, международный договор РФ, закон субъекта РФ, правовой обычай.
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