1. Расставьте следующие источники права в порядке убывания их юридической силы: Постановление Правительства РФ; Федеральный закон РФ; правовой обычай, приказ федерального министерства; Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; меж...

Обществознание
1. Расставьте следующие источники права в порядке убывания их юридической силы: Постановление Правительства РФ; Федеральный закон РФ; правовой обычай, приказ федерального министерства; Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; международный договор РФ, закон субъекта РФ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конституция РФ, Постановление правительства, Федеральный закон РФ, гражданский кодекс РФ, приказ федерального министерства, международный договор РФ, закон субъекта РФ, правовой обычай.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Один эпизод сказа " Медной горы Хозяйка"
Ответить
Биология
Приклади набутої поведінки тварин ) 15 балів
Ответить
Математика
В)3 2/7*1 1/3+3 2/7*1 2/3 Г)4 3/7*8 4/9-4 3/7*6 4/9
Ответить
Русский язык
Загадай своё слово по анологии с заданием №2 . Предложи соседу по парте разгадат?? его. Корень тот же,что и в слове ... Суффикс тот же, что ...
Ответить
Литература
Чем отличаются средства выразительности от литературных приемов?
Ответить