Приклади набутої поведінки тварин ) 15 балів
Биология
Приклади набутої поведінки тварин ) 15 балів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У слабких тварин, які можуть стати поживою для інших - настороження, ці тварини постійно до всього пррислухаються, агресія у великих тварин - наприклад коли хтось може забрати їхню їжу або скривдити їхніх дітей.
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