В результате взаимодействия серы S массой 16 г с железом Fe образовалось 44 г феррум2 ??ульфида FeS.Вычислите массу израсходованого железа.

Химия
В результате взаимодействия серы S массой 16 г с железом Fe образовалось 44 г феррум2 ??ульфида FeS.Вычислите массу израсходованого железа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe+S=FeS  Fe-30г , S=16г. Соотношение всех веществ 1:1Находим избыток и недостаток чтобы вычислить массу сульфида железаn(Fe)=m/M = 30/56 = 0,6 моль (Желозо получается в избытке) n(S) = 16/32=0,5 моль  Так как железо в избытке находим массу сульфида железа по сере. у серы (0,5 моль, значит количество сульфида железа тоже будет 0,5моль потому что соотношение 1:1)m(FeS) = n*M= 0,5*88 = 44г. Ответ: 44 грамма

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