Значение порта Пирей в истории Афин????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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История Пирея насчитывает более 25 веков. Вплоть до V в. до н э. на его месте был всего лишь небольшой поселок, а афинские корабли использовали гавани Фалерской бухты, территориально расположенной ближе к городу, но более открытой, а, следовательно, более уязвимой для непогоды и нападений. В начале V в до н.э. архонт Афин Фемистокл начал внедрять в жизнь стратегию господства Афин на море. Как следствие, вскоре последовало решение о строительстве нового порта, необходимого для содержания большого флота (до 400 трирем) и торговых операций. Пирейский полуостров, образующий 3 гавани, подходил для этих целей как нельзя лучше.