(-4,5)^2:(-4,5)^2:(0,75)-3,4

Математика
(-4,5)^2:(-4,5)^2:(0,75)-3,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-4,5)^2:(-4,5)^2:(0,75)-3,4= 20,25:20,25:0,75-3,4=1/1*4/3-3,4= 4/3-17/5=20/15-51/15=-31/15=-2 1/15
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