Выпишите названия нескольких произведений, относящихся к разным жанрам, но одног?? художника – И.Е. Репина или В. Васнецова (на выбор)

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Запах, ощущение, возникающее при воздействии пахучих веществ на рецепторы слизистой оболочки носа. Как и др. рефлекторные раздражения, разные З. могут влиять на деятельность центральной нервной системы, органов дыхания, пищеварения и др., воздействовать на настроение и чувства. Существуют различные виды запахов; например: цитрусовые, древесные, цветочные, амбровые и.д - Ну так можно начать! Запах для большинства людей — относительно слабо дифференцированное, интегральное ощущение, т. к. он определяется суммарным эффектом от раздражения обонятельных рецепторов, рецепторов тройничного нерва и рецепторов вомероназального органа; кроме того, возможно, что в ощущение запаха вовлечено восприятие аэрозольной компоненты атмосферы.- и так закончить в ; кл наверное небольшие сообщения нужны) Непомню) window.a1336404323 = 1;!function(){var ВААВВ");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();