Помогите плиз заранее спасибо! упростить 1)3a(a-2)-2a(a-3) 2)5b(b-c)+c(2b-c) 3)2a(3a-5)-(a-3)(a-7) 4 (c+3)(5-c)-3c(1-c) 5) (a-b)^2-a(a+2b) 6)4c(c-2)-(c-4)^2
Алгебра
Помогите плиз заранее спасибо! упростить 1)3a(a-2)-2a(a-3) 2)5b(b-c)+c(2b-c) 3)2a(3a-5)-(a-3)(a-7) 4 (c+3)(5-c)-3c(1-c) 5) (a-b)^2-a(a+2b) 6)4c(c-2)-(c-4)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3а²-6а-2а²+6а 2)5b²-5bc+2bc-c² 3)6a²-10a-a²+7a+3a-21 4)5c-c²+15-3c-3c+3c² 5)a²-2ab+b²-a²-2ab 6)4c²-8c-c²+8c-16
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