Две третьих разделить на 5 седьмых
Математика
Две третьих разделить на 5 седьмых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две третьих разделить на пять седьмых = 14 *15 и делить на 21. 210/21 = 10. Ответ: 10.
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