Сочинение по картине В. А. Серова девочка с персиками. Опорные слова: смуглое лицо, румянец на щеках, большие карие глаза, чёрные густые волосы, розовая кофточка, чёрный в белую горошину бант, смугло розовый персик, белоснежная...

Гость: Гость:

На светлом фоне за столом, который покрыт белоснежной скатертью, в нежно-розовой кофточке сидит милая девочка. Она такая легкая и воздушная, что напоминает птичку, которая порхает с веточки на веточку. Поза девочки говорит о том, что ей не терпится убежать на улицу. Она просто присела на несколько минут, чтобы порадовать художника – и поделиться своей детской непосредственностью с остальными людьми. Перед нею на столе лежат персики, а один юная леди держит в руке. На столе лежит нож, который объясняет нам, почему девочка осталась за столом. Просто ее угостили персиками, которые она хотела быстро скушать. Можно сказать, что художник поймал малышку на полпути. Простая мебель и невзыскательная обстановка ясно сообщают зрителю, что на картине показан сельский дом. В простые окна проникают лучи яркого солнца, которые манят к себе, зовут девочку на простор, на волю. Приятно смотреть, когда другие люди радуется. Они делятся со всеми своей радостью, помогают забыть о плохом.Картина Серова «Девочка с персиками» вселяет в души людей надежду на светлое будущее, исцеляет от уныния, грусти – и дарит заряд бодрости. И самое примечательное, что она действует на представителей разных поколений – и спасла ни одну душу от грусти.