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Обясните как решить уравнение 10c -4 равно
Математика
Обясните как решить уравнение 10c -4 равно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10с-4=0 10с=4 с=4/10=0.4 с=0.4
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