Две целых разделить на одну седьмую
Математика
Две целых разделить на одну седьмую
Ответ(ы) на вопрос:
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14 1 ---- : --- = 14*7 \ 7=14 7 7
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