Две целых разделить на одну седьмую

Математика
Две целых разделить на одну седьмую
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Гость:
14        1 ----   :   ---   = 14*7 \ 7=14 7           7
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