Диагональ AC прямоугольника ABCD равна 3 сантиметра и составляет со стороной AD угол в 30 градусов Найдите площадь прямоугольника ABCD
Геометрия
Диагональ AC прямоугольника ABCD равна 3 сантиметра и составляет со стороной AD угол в 30 градусов Найдите площадь прямоугольника ABCD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CD=1/2AD(катет лежащий против угла в 30 градусов) AD=2CD CD*CD=AD*AD- AC*AC( по теореме Пифагора) CD*CD=2CD*2CD-9 3CD*CD=9 CD=корень из 3 АD*AD=CD*CD+AC*AC( по теореме Пифагора) АD=корень из 12 Sabcd=AD*CD=корень из 3 * корень из 12=6
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