Доклад на тему: "Какие знания дает искусство. ".Помогите пожалуйста.Только не слишком большой.

Музыка
Доклад на тему: "Какие знания дает искусство. ".Помогите пожалуйста.Только не слишком большой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знания жизни - проблемы людей, особенности эпохи            этики- моральные и нравтвенные проблемы людей            красоты - эстетичность, красота мира 

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