Сочинение на тему Мой любимый мультфильм (маша и медведь )

Гость: Гость:

Мой любимый мультфильм-это Маша и Медведь.Я смотрю его с самого детства.Там Маша все время задирает Мишу,пакостничает,хулиганит,а он все время за все это оттдувается.Мне нравится в этом мультфильме Маша,потому что она задорная и веселая,и мне нравится как она "заразительно смеется":)Этот мультфильм очень добрый,и как раз подходит для детей:)