Сочинение на тему Мой любимый мультфильм (маша и медведь )
Литература
Сочинение на тему Мой любимый мультфильм (маша и медведь )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый мультфильм-это Маша и Медведь.Я смотрю его с самого детства.Там Маша все время задирает Мишу,пакостничает,хулиганит,а он все время за все это оттдувается.Мне нравится в этом мультфильме Маша,потому что она задорная и веселая,и мне нравится как она "заразительно смеется":)Этот мультфильм очень добрый,и как раз подходит для детей:)
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