Какай самый большой город в мире
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Какай самый большой город в мире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город Шанхай (город в Китае), если ты имеешь в виду город по населению))
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