Сочинение описание на тему " домашний питомец" (желательно) про попугая !

Гость: Гость:

У меня есть попугай. мне нравятся попугаи так как они интересные,умные и очень способные. у каждого попугая своя способност,вот мой умеет петь,разговаривать на непонятном языке. нашел я его так гулял как то и говорю а почему бы мне не зависти попугая? и вот прихожу домой а там попугай! вот так я и познокомился с ним назвал я его злодей клюкви